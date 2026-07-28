Korlantas & KSP Bahas Persiapan Nataru 2026, Zero ODOL, hingga Penguatan Layanan Digital

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Wibowo menerima audiensi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Bhinneka Putra Linanta di Gedung Korlantas Polri, Jakarta, Selasa (28/7).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari persiapan Operasi Natal dan Tahun Baru 2026, Operasi Ketupat 2027, implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL), penguatan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), hingga transformasi digital layanan Korlantas Polri.

Wibowo mengatakan audiensi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi antara Korlantas Polri dengan Kantor Staf Presiden dalam menghadapi berbagai agenda nasional.

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"Pertemuan ini menjadi momen yang baik untuk mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi. Dalam waktu dekat kita akan menghadapi Operasi Nataru, dilanjutkan Operasi Ketupat 2027, serta implementasi kebijakan Zero ODOL. Seluruhnya membutuhkan persiapan yang matang dan kerja sama lintas kementerian maupun lembaga," kata dia.

Menurutnya, penerapan kebijakan Zero ODOL harus dilakukan secara komprehensif dan tidak hanya mengedepankan penegakan hukum. Dibutuhkan sinergi sedikitnya 10 kementerian dan lembaga agar penanganan kendaraan over dimension dan over loading tidak mengganggu distribusi logistik, ketersediaan bahan pokok, maupun stabilitas harga di masyarakat.

"Kami tetap berkomitmen menertibkan kendaraan over dimension dan over loading karena menyangkut keselamatan pengguna jalan serta perlindungan infrastruktur. Namun penanganannya harus dilakukan dengan formula yang adil, solutif, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Wibowo juga menyoroti kesiapan pengamanan Operasi Nataru yang akan berfokus pada kawasan wisata. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Bali, mengingat tingginya mobilitas masyarakat pada libur akhir tahun. Untuk itu Korlantas Polri akan melakukan survei jalur guna memastikan kesiapan jalan tol, jalan arteri, hingga akses menuju destinasi wisata.

Selain itu, Korlantas Polri juga terus memperkuat transformasi digital pelayanan kepada masyarakat. Salah satu layanan yang telah berjalan adalah SIM Digital yang menjadi pelengkap SIM fisik.