Korlantas Luncurkan 4 Inovasi Digital di HUT ke-71 Lalu Lintas Bhayangkara

jpnn.com, JAKARTA - Korlantas Polri meluncurkan empat inovasi pelayanan digital dalam acara syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 Tahun 2026 pada Jumat (25/9).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit bersama Kakorlantas Irjen Wibowo memimpin peluncuran tersebut. Dalam kegiatan itu turut hadir Menko Polkam Djamari Chaniago, Chairman and Founder CT Corp Chairul Tanjung, hingga Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Keempat inovasi yang diluncurkan tersebut yakni Sistem Pembayaran Denda Tilang, STNK Digital, Kios SIM, serta aplikasi Siap Jalan, yang semuanya terintegrasi dalam Digital Korlantas.

Peluncuran empat inovasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 yang mengusung tema “Polantas Presisi Mengabdi Untuk Negeri”.

Kakorlantas mengatakan peluncuran berbagai inovasi tersebut menjadi bagian dari pengembangan ekosistem digital Korlantas Polri.

“Sejalan dengan arah transformasi Polri, khususnya kebijakan dan arahan Bapak Kapolri, Korlantas Polri telah melakukan transformasi di bidang pelayanan publik yang menggunakan basis teknologi, yaitu penambahan fitur pada aplikasi Digital Korlantas, yaitu Sistem Pembayaran Denda Tilang, STNK Digital, Kios SIM, serta aplikasi Siap Jalan," kata Irjen Wibowo, Jumat.

Wibowo juga menyebut peluncuran inovasi tersebut juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi kepada masyarakat.

“Ini menjadi sebuah momentum bagi kami semua, khususnya fungsi lalu lintas, untuk terus berbenah diri, untuk terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, juga aman,” kata dia.