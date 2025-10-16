Korlantas Minta Seluruh Polantas Hindari Gaya Hidup Hedonisme dan Flexing

jpnn.com, JAKARTA - Korlantas Polri menegaskan komitmen untuk terus bertransformasi menuju organisasi yang unggul, modern, dan digital. Hal ini disampaikan melalui Kabagrenmin Korlantas Polri Kombes I Made Agus Prasatya dalam rakor yang digelar di Bigland Hotel, Bogor, Kamis (16/10).

Pada kesempatan itu, Made Agus menyampaikan sambutannya Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho yang menegaskan bahwa Korlantas Polri senantiasa berupaya memberikan yang terbaik bagi institusi Polri dan masyarakat, dengan berpijak pada kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Transformasi organisasi diwujudkan dengan membesarkan organisasi melalui prestasi dan pelayanan Polri dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Dalam aspek transformasi operasional, Korlantas memperkuat berbagai program unggulan seperti Polantas Menyapa dan Digitalisasi Korlantas Polri untuk menjawab tantangan era modern.

Sementara itu, transformasi pelayanan publik diterapkan melalui digitalisasi layanan di berbagai lini, seperti Samsat, Satpas, dan penegakan hukum berbasis teknologi ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement).

Adapun transformasi pengawasan diwujudkan melalui kehadiran pimpinan di lapangan untuk memastikan setiap pelaksanaan tugas berjalan baik dan anggota mendapatkan dukungan sistem yang memadai.

Rakor Bagrenmin 2025 menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi program Quick Wins sebagai bagian dari akselerasi transformasi Polri menuju organisasi Presisi yang memberikan layanan nyata bagi masyarakat.

Korlantas juga menyusun roadmap digitalisasi dengan langkah strategis memperkuat infrastruktur teknologi, serta memastikan integrasi dan sinkronisasi data antara pusat dan daerah demi menciptakan sistem lalu lintas yang terhubung dan efisien.