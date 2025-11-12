Korlantas Polri Bakal Gelar Operasi Zebra Sebelum Nataru

jpnn.com, JAKARTA - Korlantas Polri menyiapkan skenario pengamanan dan pelayanan menyambut Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) secara terencana, presisi, dan terkoordinasi lintas sektor.

Operasi bertajuk “Operasi Lilin 2025” ini difokuskan untuk mewujudkan arus lalu lintas yang aman, lancar, dan nyaman, sekaligus menjamin keamanan masyarakat dalam merayakan Natal dan Tahun Baru di seluruh Indonesia.

Kakorlantas Polri Irjenl Agus Suryonugroho menjelaskan bahwa sebelum Operasi Lilin digelar, Polri terlebih dahulu melaksanakan Operasi Zebra 2025 sebagai langkah awal cipta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

“Operasi Zebra menjadi tahapan awal untuk menyiapkan kondisi tertib di jalan raya, sekaligus mengedukasi masyarakat agar disiplin berlalu lintas menjelang libur panjang Nataru. Setelah itu, kita lanjutkan dengan Operasi Lilin yang bersifat pengamanan dan pelayanan secara menyeluruh,” ujar Agus dalam siaran persnya, Rabu (12/11).

Operasi Zebra 2025 dilaksanakan dua pekan sebelum Natal, dengan fokus pada penegakan disiplin berkendara, penggunaan helm dan sabuk pengaman, larangan melawan arus, serta edukasi etika berkendara.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi deterrence (pencegahan dini) terhadap potensi pelanggaran yang dapat mengganggu kelancaran arus Nataru.

“Dengan Operasi Zebra, kami ingin masyarakat lebih siap menghadapi kepadatan arus libur panjang. Polisi bukan semata menilang, tetapi mengedukasi dan mengingatkan agar keselamatan menjadi prioritas,” tambah Kakorlantas.

Menjelang Operasi Lilin Nataru, Korlantas Polri bersama instansi terkait menyiapkan personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, BPBD, serta unsur masyarakat.