Korlantas Polri dan Kemenhub Gelar Doa Bersama di KM 29 Tol Jakarta-Cikampek

jpnn.com - JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar acara doa bersama demi kelancaran Operasi Ketupat 2026 di Command Center PRJ Korlantas Polri di KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (12/3).

Kegiatan doa bersama itu dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo, Dirut Jasa Marga Rivan A Purwantono, dan Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin.

Kakorlantas Irjen Agus mengatakan kegiatan doa bersama itu dilakukan agar Operasi Ketupat 2026 berjalan lancar.

"Semoga dengan doa bersama ini, Operasi Ketupat tahun 2026 lebih baik," kata Agus.

Dia menjelaskan semua stakeholder terkait sudah melakukan langkah-langkah cara bertindak, termasuk skenario-skenario dalam rangka bagaimana memastikan bahwa negara hadir untuk menjamin semua perjalanan arus mudik dan arus balik.

"Termasuk juga momentum sosial dan spiritual rangkaian bulan suci Ramadan, Idulfitri, hingga perayaan Nyepi tentunya harus aman dan selamat," lanjutnya.

Sementara itu, Menhub Dudy menjelaskan kegiatan itu dilakukan agar dalam pelaksanaan operasi ketupat Lebaran 2026 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan selamat.

"Besar harapan kami dalam pelaksanaan mudik lebaran 2026 ini semua berjalan sebagaimana yang kita harapkan mengantarkan saudara-saudara kita pulang kampung dan kembali lagi ke rumah masing-masing," kata Dudy.