Korlantas Polri & Jasa Raharja Dorong Masyarakat Tertib Berlalu Lintas
jpnn.com, JAKARTA - Polri bersama dengan Jasa Raharja menggelar kegiatan Polantas Menyapa – Retrospeksi Korban Kecelakaan Lalu Lintas di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (24/8) .
Acara ini merupakan sebuah momen bersama untuk mengenang para korban sekaligus mengingatkan pentingnya membangun budaya keselamatan berlalu lintas di jalan raya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho dan Plt. Direktur Utama Dewi Aryani Suzana.
Turut hadir Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) H. Norman Yulian, Ketua Komunitas Ojek Online Dodi Ilham, Ketua Komunitas Tiger Riders Club Ferdinand Octavian, serta sejumlah penyandang disabilitas akibat kecelakaan.
Agus menyampaikan keprihatinan sekaligus apresiasi atas kerja sama yang sudah berjalan dalam menekan angka kecelakaan.
“Acara ini sangat tepat untuk bisa mengenang dan merenungkan betapa sedihnya ketika melihat peristiwa kecelakaan yang tentunya ada korban luka-luka bahkan meninggal dunia," ujar Agus.
Agus mengatakan dirinya sebagai Kakorlantas memohon maaf karena sampai saat ini masih banyak peristiwa kecelakaan lalu lintas.
"Saya hari ini sangat prihatin, tapi saya minta saudara-saudara tetap semangat karena kita harus menatap masa depan,” ungkapnya.
Korlantas Polri bersama Jasa Raharja berusaha mendorong masyarakat untuk terus tertib berlalu lintas.
