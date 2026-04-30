Korlantas Polri Kawal Pergerakan Ribuan Buruh ke Jakarta saat May Day

jpnn.com, SUKABUMI - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memastikan kesiapan pengamanan pergerakan massa buruh dari wilayah Jawa Barat menuju Jakarta dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.

Hal itu disampaikan seusai rapat koordinasi di wilayah Cibadak, Polres Sukabumi, bersama jajaran kepolisian setempat, termasuk perwakilan Kapolres, Dirlantas, dan Kabag Ops.

“Saat ini kami di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Cibadak, Polres Sukabumi. Kami rapat koordinasi untuk mempersiapkan pengamanan Hari Buruh,” kata Agus.

Dia menjelaskan massa buruh dari Jawa Barat terbagi dalam tiga kelompok tujuan, yakni menuju Monas, DPR RI, serta kawasan Danantara di Jakarta. Seluruh pergerakan tersebut telah dikoordinasikan dan akan mendapatkan pengawalan dari petugas.

Distribusi kendaraan dan massa juga telah diatur secara sistematis, termasuk pemberian penanda berupa stiker warna pada setiap rombongan bus berdasarkan asal wilayah.

“Dari Jawa Tengah nanti warna kuning, Jawa Timur merah, Jawa Barat biru, dan Banten hijau. Ini untuk memudahkan pengawalan di lapangan,” ujar dia.

Koordinasi juga dilakukan bersama pihak Jasa Marga untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas selama proses pemberangkatan hingga tiba di lokasi tujuan.

Pergerakan buruh dari wilayah Jawa Barat yang akan mengikuti Mayday Fiesta 2026 di Monas tercatat sebanyak 92.257 orang yang akan berangkat ke Jakarta menggunakan 1.823 unit bus.