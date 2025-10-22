Korlantas Polri Menargetkan 500 Kamera ETLE Terpasang di Jawa Barat  

menu
Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dalam konferensi pers ETLE Jawa Barat di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Rabu (22/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG -

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri berencana memasang total 500 kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah Polda Jawa Barat (Jabar) pada 2026.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyebut penambahan dikarenakan penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas mampu naik hingga 353 persen berkat penggunaan ETLE di Jabar.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Jawa Barat bahwa kinerja ETLE pada 2025 jadi ada kenaikan 353 persen, itu luar biasa."

"Lalu, tervalidasi dan ter-capture, itu juga ada kenaikan jumlahnya 166.764, naik 593 persen,” kata Agus ditemui di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Rabu (22/10).

“Demikian juga terkonfirmasi ada kenaikan sampai 832 persen, yang membanggakan terbayar."

"Ketika ter-capture, tervalidasi, terkirim, seseorang yang diduga melanggar mengakui dan mereka membayar, itu sampai 110.560 yang sudah membayar, jadi kenaikannya 826 persen,” lanjutnya.

Menurut Agus, meski angka penindakannya cukup efektif, tetapi jumlah perangkat ETLE di Polda Jabar dinilai belum maksimal.

