Korlantas Terima Penghargaan dari Menhub, Sukses Pengamanan Angkutan Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Korlantas Polri menerima penghargaan dari Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026.

Penghargaan tersebut diberikan melalui piagam penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan kepada Korlantas Polri di Aula Madellu, Gedung NTMC Korlantas Polri, Jumat (26/6).

Dalam kesempatan tersebut, Menhub menyampaikan apresiasi terhadap soliditas dan kerja sama yang terjalin antara pihaknya dengan Korlantas Polri selama masa penyelenggaraan arus mudik dan balik Lebaran tahun 2026.

“Pemberian penghargaan kepada Korlantas, khususnya Pak Kakorlantas Polri dan beberapa pejabat utama Korlantas beserta jajaran Ka Induk Korlantas. Ini merupakan sebuah penghormatan dari kami kepada Korlantas atas kerja sama dan soliditas selama pelaksanaan angkutan Lebaran khususnya, dan tahun 2026 harapan kami ke depannya kita akan terus bekerja sama dengan baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Menhub.

Dudy menegaskan penghargaan tersebut merupakan bentuk rasa terima kasih atas kerja keras dan dedikasi seluruh personel Korlantas Polri di bawah kepemimpinan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho dalam memastikan kelancaran arus lalu lintas selama periode Lebaran.

“Semoga penghargaan ini dapat memberikan motivasi kepada teman-teman Korlantas Polri dalam melaksanakan tugasnya,” kata Menhub .

Menurut Menhub, keberhasilan pengelolaan arus lalu lintas selama Lebaran tahun 2026 tidak terlepas dari berbagai inovasi yang dihadirkan Korlantas Polri, terutama dalam pengaturan lalu lintas di jalan tol.

“Apa yang telah dilakukan oleh Korlantas di bawah pimpinan Pak Kakorlantas, dengan inovasinya seperti One Way sepenggal, One Way sepenggal nasional, itu merupakan terobosan baru dalam kita mengatasi atau bagaimana mengurai kepadatan selama Lebaran di jalan tol khususnya, dan itu memberikan dampak kepada layanan selama Lebaran sehingga bisa berjalan dengan lancar,” katanya.