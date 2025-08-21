Korlantas Utamakan Edukasi & Pelayanan pada Pekan Keselamatan

jpnn.com, JAKARTA - Korlantas Polri mematangkan persiapan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nasional serta Syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara dengan menggelar rapat, Kamis (21/8).

Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Dirregident Korlantas Polri Brigjen Wibowo selaku ketua panitia, dan dihadiri oleh Kasubdit STNK Kombes Dedy Suhartono, Kabagrenmin Kombes I Made Agus Prasatya, Kasubdit BPKB Kombes Sumardji, serta seluruh dirlantas polda jajaran se-Indonesia.

Wibowo menyampaikan bahwa peringatan Hari Keselamatan LLAJ Nasional, yang jatuh pada 19 September berdasarkan hasil kajian bersama lima pilar terkait dan ditetapkan oleh Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, akan dikemas dalam bentuk Safety Week atau Pekan Keselamatan.

“Rangkaian kegiatan akan berlangsung selama satu pekan penuh, 16–22 September 2025, dengan mengedepankan edukasi, pelayanan, dan kedekatan polantas dengan masyarakat,” ujar Wibowo dalam siaran persnya, Kamis (21/8).

Adapun rangkaian kegiatan yang akan digelar antara lain: Lomba Film Pendek bertema kehidupan anggota Polantas, dengan alur dramatis yang membangkitkan empati masyarakat. Lomba Pocil (Polisi Cilik) yang diserahkan kepada masing-masing polda.

Bhakti Kesehatan dengan sasaran masyarakat kurang mampu. Bhakti Sosial sesuai kebijakan polda jajaran. Anjangsana dan doa bersama serentak pada 17 September 2025, mengundang tokoh agama serta komunitas otomotif dalam bingkai program Polantas Menyapa.

Baca Juga: Safety Week Digelar Untuk Peringati Hari Keselamatan LLAJ Nasional

Festival Millennial Safety Road serentak pada 20 September 2025 untuk mendorong peningkatan Kamseltibcarlantas.

Sebagai puncak peringatan, Syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-70 akan dilaksanakan pada 22 September 2025. Di tingkat pusat, acara digelar di PTIK, ditandai dengan pemotongan tumpeng serentak di 70 titik Samsat, Satpas, PJR, dan polda jajaran. Polda diharapkan menyiapkan fasilitas Zoom agar momentum ini dapat disiarkan serentak dan melibatkan masyarakat luas, bukan hanya internal kepolisian.