Kornas Pemuda Timur Desak Kejagung Usut Tuntas Dugaan Mafia Anggaran Program MBG

jpnn.com - Pengurus Nasional Koordinator Nasional (Kornas) Pemuda Timur mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut secara transparan setiap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan itu disampaikan menyusul munculnya berbagai informasi yang beredar di ruang publik terkait dugaan mafia anggaran dalam program strategis nasional tersebut.

Meski demikian, Kornas Pemuda Timur mengingatkan agar proses penanganan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

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Pengurus Nasional Kornas Pemuda Timur Zainal Irfandi, mengatakan Program MBG merupakan kebijakan yang perlu mendapat dukungan karena memiliki dampak besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Namun, menurutnya, besarnya anggaran yang digunakan dalam program tersebut juga harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang baik dan harus didukung seluruh elemen bangsa. Namun karena menggunakan anggaran negara yang besar dan menyangkut kepentingan publik, pengawasannya harus dilakukan secara ketat agar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan,” kata Zainal, Kamis (11/6).

Ia menilai keberhasilan MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak dan pelajar, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, UMKM, hingga pelaku usaha lokal.

Karena itu, Zainal menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan yang berpotensi menghambat pelaksanaan program harus ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum.