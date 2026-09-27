Korporasi Tak Lagi Sekedar Mencari Publikasi, Peran Konsultan PR Makin Strategis

jpnn.com, JAKARTA - Zaman ketika tugas utama praktisi Public Relations (PR) cuma sebatas bagi-bagi siaran pers, atau bikin acara press conference resmi tampaknya sudah benar-benar lewat.

Hari ini, lanskapnya berubah drastis. Korporasi tak lagi sekadar berburu liputan media.

Di tengah riuhnya arus informasi, perubahan algoritma, hingga munculnya kecerdasan buatan (AI), perusahaan butuh mitra yang mengerti peta bisnis, risiko krisis, dan pandai menjaga reputasi.

Sederhananya: peran konsultan PR kini bergeser menjadi jauh lebih strategis.

Temuan itu tecermin dari studi terbaru Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) bersama Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Hampir seluruh perusahaan responden—sekitar 100 persen—menyatakan butuh manajemen reputasi.

Tak hanya itu, 75 persen di antaranya memerlukan market intelligence, dan seperempatnya bahkan terang-terangan menuntut keberhasilan PR dapat dikaitkan langsung dengan Return on Investment (ROI) atau dampak finansial yang konkret.

"Ini menunjukkan adanya dorongan agar kerja PR makin dapat dikaitkan dengan hasil yang konkret bagi organisasi," ujar Ketua Umum APPRI Sari Soegondo dalam keterangannya, Minggu (27/9).