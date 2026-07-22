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KORPRI Didesak Perjuangkan Kesejahteraan PPPK Setara PNS & P3K PW Jadi ASN Penuh

KORPRI Didesak Perjuangkan Kesejahteraan PPPK Setara PNS & P3K PW Jadi ASN Penuh
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PPPK Paruh Waktu. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - ASN PPPK dan PPPK paruh waktu atau P3K PW lebih bergembira lagi bila kesejahteraannya disetarakan PNS. P3K PW diangkat ASN penuh.

Selain itu, honorer atau non-ASN yang belum diangkat menjadi PPPK segera diselesaikan biar negara tidak punya PR lagi.

"Mau seberapa pun program KORPRI yang bernilai positif percuma, kalau belum bisa merangkul ASN-nya di bawah," kata Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih kepada JPNN, Rabu (22/7/2026).

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Dia menegaskan, KORPRI bukan sekedar logo, tetapi bagaimana memanusiakan manusia yang bernama ASN. 

KORPRI harus bersuara ketika ASN-nya direndahkan bahwa kerja PNS dan PPPK hanya ngopi dan dianggap tidak kerja.

"KORPRI harus melihat bagaimana ketidakadilan akibat regulasi dari kepala daerah yang tidak memihak," ucap Nur Baitih.

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Dia mengingatkan, pengurus KORPRI di daerah juga dari kepala daerah, baik yang berstatus sekda, BKD atau jabatan lainnya.

Logikanya, para pengurus KORPRI di daerah lebih peka terhadap nasib ASN khususnya PPPK dan PPPK paruh waktu.

KORPRI seharusnya perjuangkan kesejahteraan PPPK setara PNS, P3K PW diangkat ASN penuh

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