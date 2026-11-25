jpnn.com, JAKARTA - Korps Gerindra Masa Depan (GMD) Bhinneka Putra Linanta menyoroti nama Sugiono dalam pengajuan calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah resmi diusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Menurut Bhinneka, perjalanan politik Sugiono merupakan bagian menarik dari dinamika regenerasi kepemimpinan nasional.

“Sugiono bukan sekadar figur dalam struktur pemerintahan, dia juga memiliki perjalanan panjang dalam lingkungan politik dan perjuangan Partai Gerindra,” ujar Bhinneka, Selasa.

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Dia juga menilai kedekatan Sugiono dengan Prabowo terbentuk melalui proses pendidikan, pengabdian, dan perjalanan politik yang panjang.

“Pengalaman tersebut menjadi bagian penting untuk memahami posisi Sugiono dalam dinamika kepemimpinan nasional,” ucap dia.

Bagi Bhinneka, rekam jejak kaderisasi dan perjalanan politik seseorang merupakan aspek yang patut diperhatikan dalam membicarakan kesinambungan kepemimpinan pemerintahan.

Selain perjalanan ideologis dan politiknya, Sugiono juga memiliki pengalaman dalam bidang diplomasi internasional.

Bhinneka menyebutkan selama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2024–2026, Sugiono terlibat dalam pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia serta berbagai agenda diplomasi di tingkat bilateral maupun multilateral.