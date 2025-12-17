Korps Mahasiswa Nusantara Minta KPK Usut Dugaan Korupsi di BPJN Malut
jpnn.com - Korps Mahasiswa Nusantara (Komando) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Maluku Utara (Malut).
Permintaan disampaikan Komando melalui pernyataan sikap yang digelar di Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Koordinator Komando Abdul Rosyid menilai BPJN Malut sedang menghadapi persoalan serius terkait integritas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.
"Sejumlah indikasi penyimpangan perlu segera ditelusuri oleh aparat penegak hukum," kata Rosyid melalui siaran pers.
Selain itu pihaknya menemukan dugaan praktik korupsi sistematis yang melibatkan pimpinan balai dan sejumlah pejabat struktural di bawahnya.
Dugaan tersebut mencakup pengaturan proyek, jual beli jabatan, hingga penurunan mutu pekerjaan infrastruktur jalan.
Komando menyoroti rekam jejak kepala Balai Jalan Provinsi Maluku Utara Nevi Umasangaji, yang diketahui pernah diperiksa oleh KPK dalam perkara korupsi yang melibatkan mantan Kepala Balai Jalan Maluku–Maluku Utara.
Fakta tersebut menurut Rosyid, perlu menjadi perhatian dalam evaluasi jabatan.
Korps Mahasiswa Nusantara (Komando) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Malut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPK Pastikan Proses Perceraian Ridwan Kamil dan Atalia tak Halangi Penelusuran Aset Korupsi
- KPK Periksa Bos PT Agri Kemia Natura dan PT Sintas Kurama Perdana di Kasus Kementan
- Perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Tak Mengganggu Proses Hukum di KPK
- KPK Periksa Direktur PT Conexat Ekstra Tri Asmoro di Kasus Pengadaan Mesin EDC
- KPK Periksa 6 Saksi Terkait Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Jawa Timur
- 5 Berita Terpopuler: Nasib Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu, Begini Regulasi soal ASN 2026, Tetap Bisa Lanjut?