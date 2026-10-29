Korps Marinir TNI AL Sita Senjata Diduga Milik KKB di Papua Pegunungan

jpnn.com - JAKARTA - Prajurit Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-Papua Nugini menemukan senjata dan perlengkapan diduga milik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Penemuan itu terjadi di Kali Braza, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dalam kurun waktu dua hari sejak Minggu (25/10) hingga Selasa (27/10).

Kepala Dinas Penerangan Korps Marinir Kolonel (Mar) Rana Karyana saat dikonfirmasi menjelaskan penemuan senjata bermula dari informasi yang diterima prajurit tentang keberadaan barang-barang tersebut.

"Berbekal informasi dari masyarakat, prajurit Satgas Pamtas RI-PNG Mobile Yonif 3 Marinir Gobang IX menyusuri medan pedalaman Kali Braza dan memeriksa sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat persinggahan KKB," kata Rana dalam siaran pers resmi Korps Marinir AL yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis (29/10).

Rana menjelaskan bahwa di lokasi pertama, para prajurit menemukan tenda berisi dua pucuk senapan angin, busur dan anak panah, kapak, parang, serta sejumlah bahan makanan dan perlengkapan memasak. Seluruh temuan lalu didata untuk dilaporkan kepada komando atas.

Penyisiran berlanjut ke sebuah rumah kosong yang berada di sekitar lokasi pertama. Di tempat itu, para prajurit Marinir menemukan beberapa pucuk senjata hingga selonsong amunisi.

"Prajurit menemukan beberapa senapan angin tanpa laras, selongsong amunisi kaliber 5,56 milimeter dan 9 milimeter, gelang bermotif Bintang Kejora, kamera, dan telepon genggam rusak, enam anak panah, serta dompet berisi identitas warga," jelasnya.

Prajurit Marinir juga menemukan selongsong amunisi yang terikat kawat, diduga telah dimodifikasi untuk digunakan bersama senapan angin.

Rana mengatakan seluruh temuan prajurit di lapangan itu telah disita dan diperiksa untuk mencari tahu informasi lebih lanjut soal keberadaan KKB.