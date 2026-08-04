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Korsel Minta Prabowo Bujuk Korut, Dave Ingatkan soal Bebas Aktif

Korsel Minta Prabowo Bujuk Korut, Dave Ingatkan soal Bebas Aktif
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Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebutkan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang siap membuka dialog dengan Korea Utara (Korut) menjadi bukti Indonesia berkomitmen mewujudkan perdamaian dunia.

Hal demikian dikatakan Dave menyikapi pernyataan Prabowo yang menerima permintaan Korea Selatan (Korsel) untuk berdialog dengan Korea Utara (Korut) untuk membahas perdamaian.

"Sikap tersebut juga sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menempatkan dialog sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian berbagai persoalan internasional," kata Dave kepada awak media, Senin (3/8).

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Legislator fraksi Golkar itu mengatakan kepercayaan dari Korsel menunjukkan kredibilitas diplomasi Jakarta di tingkat internasional. 

"Kepercayaan tersebut merupakan modal diplomatik yang berharga dan perlu terus dijaga melalui konsistensi politik luar negeri yang mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan negara, penyelesaian sengketa secara damai, serta kerja sama yang saling menghormati," lanjut Dave.

Namun, kata dia, langkah dialog ke Korut perlu dipahami sebagai bentuk kesiapan apabila diminta oleh para pihak.

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"Bukan sebagai pengumuman mengenai pelaksanaan misi diplomatik," ujar Dave.

Oleh karena itu, kata dia, setiap langkah selanjutnya tetap perlu ditempuh melalui komunikasi resmi antarpemerintah dengan mempertimbangkan dinamika kawasan serta kepentingan nasional Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai permintaan Korsel agar Indonesia berdialog ke Korut menjadi pengakuan terhadap diplomasi Jakarta.

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