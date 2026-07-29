Korsel: Pengembangan Jet Tempur KF-21 Rampung, Siap Dikirim Tahun Depan

jpnn.com, SEOUL - Korea Selatan pada Rabu secara resmi menyelesaikan pengembangan pesawat tempur KF-21 pertama yang dikembangkan secara mandiri untuk menggantikan armada jet tempur negara tersebut yang telah menua.

Media lokal yang mengutip badan pengadaan pertahanan negara melaporkan bahwa proyek senilai 8,8 triliun won (sekitar Rp109 triliun) itu diluncurkan pada 2015 untuk menggantikan armada pesawat tempur F-4 dan F-5 buatan Amerika Serikat yang telah berusia tua.

Prototipe pertama KF-21 diluncurkan pada 2021. Pesawat tempur tersebut kemudian dinyatakan lulus evaluasi akhir kelayakan tempur pada Mei tahun ini, setelah memenuhi seluruh persyaratan kinerja untuk menjalankan berbagai misi, menurut Defense Acquisition Program Administration (DAPA).

Sejak saat itu, lebih dari 1.600 uji penerbangan KF-21 telah dilakukan tanpa mengalami kecelakaan.

DAPA berencana menyerahkan pesawat tempur canggih pertama tersebut kepada Angkatan Udara Korea Selatan pada September mendatang.

“Keberhasilan KF-21 merupakan pencapaian luar biasa yang terwujud berkat kerja keras dan keringat para teknisi, serta dukungan masyarakat yang percaya pada kemampuan teknologi kita,” kata Menteri DAPA Lee Yong-cheol.

Indonesia telah bergabung sebagai mitra dalam proyek pengembangan tersebut dengan menyepakati pembagian biaya pengembangan sebagai imbalan atas transfer teknologi, satu unit prototipe, dan sejumlah kesepakatan lainnya.

DAPA menargetkan pengiriman batch pertama sebanyak 40 unit KF-21 kepada Angkatan Udara Korea Selatan pada 2028.