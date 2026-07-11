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Kortastipidkor Polri Tetapkan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Jadi Tersangka TPPU

Kortastipidkor Polri Tetapkan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Jadi Tersangka TPPU
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Eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah. Foto dok ANTARA/Asprilla Dwi Adha/agr

jpnn.com, JAKARTA - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Febrie Adriansyah sebagai tersangka kasus rasuah dan   pencucian uang.

Hal demikian disampaikan Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto dalam konferensi pers bersama Komisi III DPR RI dan Plt Jampidsus Rudi Margono di Kejagung, Jakarta, Sabtu (11/7).

Mulanya, Totok menyatakan berkas penananganan tiga perkara korupsi, yakni tata kelola batu bara yang memicu pemadaman listrik, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel telah dilimpahkan ke Kejagung.

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"Penanganan penyidikan terhadap tiga perkara telah dilimpahkan ke Kejagung," kata dia dalam konferensi pers.

Totok mengatakan penyidik Kortastipidkor Polri telah memeriksa 15 saksi dan dua ahli dalam rangka pengusutan kasus itu.

Penyidik kepolisian juga menggeledah 13 titik, tiga di antaranya sebuah rumah mewah di Sentul, serta Kafe de’Clan Signature dan Koin Money Changer di Cipete.

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"Termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal memonitor dan mengetahui," terangnya.

Totok menuturkan pihaknya dalam tiga perkara korupsi telah melaksanakan gelar perkara dan menetapkan dua orang sebagai tersangka.

Kortas Tipidkor Polri menetapkan mantan Jaksa Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Dalam kasus apa?

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