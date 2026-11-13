Kortastipidkor Polri Sita 38 Bidang Tanah di Sumsel Terkait Kredit Macet LPEI

jpnn.com, PALEMBANG - Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengamankan pukul aset yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Sebanyak 44 objek tanah dan bangunan senilai total Rp286,27 miliar disita di sejumlah wilayah.

Dari jumlah tersebut, 38 objek berada di Sumatera Selatan dengan nilai mencapai sekitar Rp24,27 miliar.

Aset yang disita tersebar di Kota Palembang, Prabumulih, dan Kabupaten Ogan Ilir.

Penyitaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Technology dan PT Maxima Inti Finance periode 2012-2016.

Kabag IPS Kortastipidkor Polri Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi mengatakan penyidik telah melakukan penyitaan sekaligus pemasangan plang tanda aset sitaan sejak Minggu hingga Kamis 12 November 2026.

Kegiatan itu dilakukan serentak di sejumlah wilayah Sumatera Selatan dan Aceh.

"Sebanyak satu objek tanah dan bangunan yang disita berada di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dan 38 objek tanah dan bangunan berada di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan," kata Ahmad, Kamis (12/11).