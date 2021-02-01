Korupsi Cukai PT Djarum Diduga Berlangsung Sejak 2010

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga dugaan korupsi terkait cukai PT Djarum sudah terjadi sejak 2010.

"Iya, betul," kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada para jurnalis di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga antirasuah menduga terdapat pengondisian agar PT Djarum tidak membayar cukai sesuai angka yang sudah ditetapkan.

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"Yang seharusnya dibayar sekian, misalnya, tetapi kemudian dilakukan pengaturan sehingga pembayarannya tidak sesuai dengan semestinya. Praktik-praktik ini diduga sudah dilakukan beberapa tahun," tutur Budi di Gedung Merah Putih KPK.

Budi mengatakan penyidik KPK saat melakukan penggeledahan menargetkan dokumen-dokumen pada tahun-tahun tertentu.

"Dalam kegiatan penggeledahan kemarin pun penyidik menyasar atau menelusuri terkait dengan dokumen-dokumen yang sesuai tempus (waktu terjadinya perkara, red.)," ucapnya.

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KPK juga masih mendalami ada atau tidaknya pemberian sejumlah uang oleh PT Djarum kepada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

"Ini masih didalami. Penyidik juga kemarin melakukan penggeledahan baik di Kantor Bea Cukai Kudus, Semarang, ataupun Jawa Tengah," ujarnya.