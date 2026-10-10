Korupsi Dana JKN, Eks Wadir RSUD Syekh Yusuf Gowa Dijebloskan ke Penjara

jpnn.com - Mantan Wakil Direktur (Wadir) Pelayanan Medik dan Keperawatan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Suryadi dijebloskan ke penjara setelah Mahkamah Agung (MA) memvonis terdakwa 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta atas kasus dugaan korupsi pengelolaan dana JKN.

"Tim Penuntut Umum telah melaksanakan eksekusi terhadap terpidana di Kejaksaan Negeri Gowa. Eksekusi meliputi pidana penjara, denda, serta pembayaran atas pidana uang pengganti," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (9/10/2026)

Terpidana Suryadi bin Ibrahim dieksekusi terkait lanjutan penanganan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

Sebelumnya Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gowa telah mengajukan tuntutan pada 8 April 2026 ke Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar.

Dalam surat tuntutan, JPU mendakwa terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun, dan denda Rp100 juta dan uang pengganti sebesar Rp398,9 juta lebih

Kendati demikian, saat pembacaan putusan 23 April 2026, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, baik dalam dakwaan primair maupun subsidair.

Atas putusan bebas tersebut, JPU kemudian menempuh upaya hukum kasasi melalui MA pada 27 April 2026. Upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Tim Penuntut Umum akhirnya membuahkan hasil.

"Mahkamah Agung sependapat dengan JPU, bahwa telah terdapat perbuatan korupsi. Selanjutnya, mengeluarkan putusan Nomor: 9109 K/Pid.Sus/2026 ter tanggal 8 Juli 2026. Amar putusannya, mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi atau Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa," papar Soetarmi.