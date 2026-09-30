Korupsi di ATR/BPN, KPK Geledah Kantor PT Bela Parahiyangan Investindo

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Selasa (29/9/2026).

Penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait dengan ATR/BPN, hari ini penyidik kembali melakukan penggeledahan di salah satu pihak swasta, yaitu pihak Bela Parahiyangan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.

Menurut Budi, KPK melakukan penggeledahan karena pengembang itu diduga memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian ATR/BPN, terutama untuk mengurus hak guna bangunan (HGB).

"Ya, ini posisinya mirip dengan PT Summarecon Agung Tbk," katanya.

Adapun asil penggeledahan terhadap kantor pengembang tersebut akan disampaikannya pada kesempatan berikutnya.

"Jika sudah ada hasil penggeledahan, maka kami pastikan akan sampaikan kepada teman-teman sebagai bentuk transparansi dalam proses hukum yang KPK lakukan," ujarnya.

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.