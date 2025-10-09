Korupsi Kuota Haji Era Gus Yaqut, Kerugian Negara Sedang Dihitung BPK
jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas masih dihitung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Kasus ini terkait dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.
"Teman-teman di BPK juga sedang menghitung kerugian keuangan negaranya," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Budi mengajak seluruh pihak untuk sama-sama menunggu progres perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI.
Di sisi lain, dia mengatakan KPK masih melakukan penyidikan kasus korupsi kuota haji dengan mendalami sejumlah hal.
Dia menyebut penyidik KPK harus berhati-hati karena memang praktik-praktik di lapangan dalam penyelenggaraan ibadah haji, kondisinya beragam.
"Termasuk mekanisme mendapatkan kuota haji khusus, kemudian jual beli kuota khusus ini kepada para calon jemaah itu kondisinya beragam. Nah, ini yang kemudian didalami satu-satu," tuturnya.
Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024, yakni pada 9 Agustus 2025.
KPK menyebut kerugian negara di kasus dugaan korupsi kuota haji era Menag Gus Yaqut Cholil Qoumas masih dihitung BPK. Penyidik juga harus berhati-hati.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dugaan Korupsi Lahan Tol Trans Sumatera, KPK Panggil Eks Direktur Hutama Karya
- BPK Selesai Hitung Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Korupsi Kuota Haji
- Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK Dalami Sistem Pemesanan Akomodasi dari Asosiasi
- KPK Panggil Direktur Indosat Irsyad Sahroni Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Mesin EDC
- Uji Materi UU Pengelolaan Zakat Perkuat Tata Kelola Lebih Proporsional
- Tutup MQK Internasional, Menag Ajak Santri Doakan Para Korban Ponpes Al Khoziny