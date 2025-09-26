Korupsi Kuota Haji: KPK Dalami Pertemuan Gus Yaqut dengan Bendum Amphuri

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami waktu pertemuan antara mantan Bendahara Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Bendum Amphuri) Muhammad Tauhid Hamdi dengan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Pendalaman dilakukan berkaitan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan pendalaman tersebut dilakukan terhadap Tauhid Hamdi yang diperiksa sebagai saksi.

"Kami juga sedang mendalami pertemuan ini sebelum atau setelah. Jadi, apakah pertemuan ini sebelum terbitnya SK? Itu yang kami dalami, atau setelah terbitnya SK?” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/9) malam.

Asep menjelaskan bahwa pendalaman hal tersebut perlu karena ada perbedaan dugaan oleh penyidik nantinya.

"Kalau sebelum terbitnya, ya, tentunya kami menduga ada pembicaraan-pembicaraan terkait dengan ini, menduga," ucap Asep.

Sebaliknya, bila pertemuan terjadi setelah terbitnya, berarti penyidik bisa mendalami soal dugaan aliran uang terkait perkara tersebut.

"Setelah terbit nih, apakah pembicaraan itu terkait dengan masalah uang dan lain-lain? Nah, seperti itu," kata dia.