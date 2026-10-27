Korupsi Lampu Jalan Palembang, KPA dan Direktur Perusahaan Ditahan

jpnn.com, PALEMBANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemeliharaan lampu jalan pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang tahun anggaran 2025.

Keduanya diduga terlibat dalam pekerjaan yang tidak dilaksanakan dengan kerugian negara mencapai Rp3,07 miliar.

Dua tersangka tersebut berinisial IS, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan D selaku Direktur PT Amanda Tiga Mandiri yang bertindak sebagai penyedia pekerjaan.

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"Penetapan dua tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pemeliharaan lampu jalan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun anggaran 2025," ungkap Kepala Seksi Intelijen Kejari Palembang Mochamad Ali Rizza mengatakan penetapan tersangka dilakukan pada Selasa (27/10/2026).

Menurut Ali, proyek tersebut bersumber dari APBD Perubahan Kota Palembang tahun anggaran 2025 dan mencakup lima kelompok lokasi, masing-masing sebanyak 5,11,14,8 dan 4 lokasi.

Dalam penyelidikan, ahli elektrikal melakukan pemeriksaan lapangan dan menemukan sejumlah pekerjaan yang diduga tidak dilaksanakan oleh penyedia. Temuan tersebut meliputi box panel, lampu beserta tiangnya, serta lampu tanpa tiang.

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Kasi Pidsus Kejari Palembang Anca Akbar mengatakan kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp3.070.913.874 atau sekitar Rp3,07 miliar. Nilai tersebut berdasarkan hasil perhitungan Kantor Akuntan Publik (KAP) Devid Putra Arda.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli elektrikal dan perhitungan KAP, ditemukan pekerjaan yang diduga tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp3,07 miliar," kata Anca.