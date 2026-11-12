Korupsi MBG Jilid II, Pakar Dorong Bongkar Aktor Pengendali Anggaran

jpnn.com, JAKARTA - Langkah progresif Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengembangkan penyidikan dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke tahap lanjutan atau "Jilid II" menuai dukungan dari kalangan akademisi.

Pengusutan secara komprehensif ini dinilai sebagai sinyal kuat komitmen pemberantasan korupsi hingga ke aktor utama di balik layar.

Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad menegaskan bahwa penanganan perkara dalam program berskala nasional memerlukan ketelitian untuk mengungkap keterhubungan antara kewenangan jabatan, aliran dana, hingga pihak yang benar-benar menikmati keuntungan dari penyimpangan tersebut.

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"Pengembangan penyidikan tidak boleh berhenti pada pelaku teknis semata, tetapi harus mampu mengungkap pihak yang merencanakan, mengendalikan, memerintahkan, atau turut menikmati hasil tindak pidana apabila keterlibatannya didukung alat bukti," ujar Suparji, Kamis (12/11).

Menurut Suparji, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak sekadar diukur dari banyaknya pihak yang diperiksa atau dijadikan tersangka.

Tolok ukur utamanya adalah ketepatan pembuktian peristiwa pidana secara utuh, penerapan instrumen pelacakan aliran keuangan (follow the money), serta kemampuan negara memulihkan kerugian keuangan secara maksimal.

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Ia juga mendorong konsistensi aparat penegak hukum untuk terus bersikap objektif dan independen tanpa memandang status sosial, jabatan, maupun kekuatan politik pihak yang diduga terlibat.

Prinsip equality before the law dinilai mutlak dijalankan demi menjaga marwah keadilan.