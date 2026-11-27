jpnn.com, JAKARTA - Manajer Investasi Media Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Imanuel Tarigan, dituntut pidana penjara selama 7 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kasus dugaan korupsi pembiayaan proyek pengadaan batu bara periode 2019–2020.

Tuntutan tersebut dibacakan oleh JPU Kejaksaan Agung, Arif Darmawan Wiratama, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2026).

"Kami menuntut agar Imanuel dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar Arif saat membacakan surat tuntutan di hadapan majelis hakim.

Selain pidana badan selama 7 tahun penjara, jaksa juga menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp750 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 165 hari.

Tidak hanya itu, JPU turut menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp935 juta. Jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, maka hukumannya diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Adapun JPU turut membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa lainnya dalam persidangan yang sama, yakni Kepala Divisi Operasional PT PT Bintang Abadi Sampurna (BAS) Firman Saputra Nugraha dan mantan Direktur PT BAS Faizal.

Firman dituntut dengan pidana penjara selama 7 tahun dan uang pengganti Rp8,96 miliar subsider empat tahun penjara, sedangkan Faizal selama 12 tahun penjara dan uang pengganti Rp18,88 miliar dengan memperhitungkan aset berupa tanah/bangunan yang telah disita subsider enam tahun penjara.

Keduanya juga dituntut agar dikenakan pidana denda yang sama dengan Imanuel, yaitu masing-masing Rp750 juta subsider 165 hari penjara.