Korut Meluncurkan Rudal Balistik ke Laut Timur Seusai AS, Jepang, Korsel Latgab Militer

jpnn.com - TOKYO - Korea Utara menembakkan sejumlah rudal balistik ke Laut Jepang atau Laut Timur, Sabtu (12/9).

Rudal tersebut diluncurkan setelah Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat merampungkan latihan militer gabungan pada hari sebelumnya.

Menurut militer Korsel, rudal balistik tersebut ditembakkan sekitar pukul 05.20 pagi dari wilayah Wonsan di Korea Utara bagian timur.

Rudal itu meluncur sejauh 250 kilometer.

Latihan gabungan Freedom Edge yang dilaksanakan bersama Korsel, Jepang, dan AS mulai Senin (7/9) hingga Jumat (11/9) lalu, menampilkan pertukaran data secara waktu-nyata serta integrasi kekuatan udara, maritim, rudal, siber, dan medis.

Menteri Pertahanan Korut Kim Song Gi mengecam latihan tersebut.

Dia menilai latihan itu sebagai sebuah "ancaman keamanan yang krusial", menurut laporan media pemerintah setempat.

Mereka juga bertekad akan mengambil "langkah penanggulangan yang kuat" menyusul latihan gabungan tersebut.