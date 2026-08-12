Korut Terdeteksi Meluncurkan Rudal Balistik, Terbang Lebih dari 700 Km
jpnn.com - SEOUL – Korea Utara terdeteksi meluncurkan sebuah rudal balistik pada Rabu pagi.
Menurut Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS), rudal balistik yang diluncurkan oleh Korut terbang menempuh jarak hingga lebih dari 700 kilometer.
Sebelumnya pada Rabu, militer Korea Selatan mendeteksi peluncuran satu rudal balistik dari wilayah Wonsan menuju Laut Jepang.
"Rudal Korut yang terdeteksi terbang lebih dari 700 kilometer,” kata JCS dalam sebuah pernyataan.
“Karakteristik pastinya saat ini sedang dianalisis secara menyeluruh oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat."
Peluncuran terbaru itu adalah peluncuran rudal balistik ke-11 oleh Korut pada tahun ini.
Sebelumnya, peluncuran rudal balistik terjadi pada 6 Agustus. (antara/jpnn)
Korsel dan Amerika Serikat menganalisis karakteristik rudal balistik Korut yang diluncurkan pada Rabu pagi.
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
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