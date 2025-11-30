Kosmetik Shandy Purnamasari Sabet PROAKTIF 2025 Berkat Pembinaan UMKM

jpnn.com, JAKARTA - PT Kosmetika Global Indonesia (Kosmesia), unit bisnis manufaktur kecantikan milik J99 Corp., kembali menegaskan posisinya sebagai perusahaan yang konsisten membina UMKM kosmetik di Indonesia.

Pendiri Kosmesia, Shandy Purnamasari, bersama suaminya, Gilang Widya Pramana, menerima Anugerah PROAKTIF 2025 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jakarta.

Penghargaan ini sebagai apresiasi terhadap kontribusi Kosmesia dalam Program Orang Tua Angkat UMKM Kolaboratif (PROAKTIF), di mana perusahaan berperan sebagai pembina, mentor, sekaligus pendukung peningkatan mutu, keamanan, dan inovasi produk UMKM kosmetik.

Melalui program ini, Kosmesia dinilai berhasil memberikan pendampingan yang berdampak nyata bagi pelaku usaha kecil di sektor kecantikan.

“Alhamdulillah, kembali ada catatan positif yang ditorehkan, dan semoga hal ini jadi pemicu kami untuk lebih semangat lagi dan terus memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Shandy Purnamasari.

Dia menambahkan, kesempatan untuk bersanding dengan perusahaan besar menjadi peluang bagi Kosmesia untuk menimba pengalaman sekaligus memperkuat perannya dalam memajukan UMKM kosmetik di Indonesia.

Sejak 2024, Kosmesia ditunjuk BPOM sebagai salah satu “orang tua angkat” UMKM kosmetik. Dalam perannya, Kosmesia memberikan bimbingan teknis, pelatihan, fasilitas produksi, hingga pendampingan untuk memastikan UMKM asuhannya mampu memenuhi standar BPOM dan naik kelas.

Perusahaan menyebut program ini sebagai wujud komitmen menciptakan ekosistem industri kecantikan yang aman, kompetitif, dan berkelanjutan.