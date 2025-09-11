Kota Mandiri Paramount Petals Berpotensi Jadi Sentra Ekonomi Baru di Tangerang

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Kota mandiri Paramount Petals, memiliki potensi besar sebagai new economic hub di Tangerang Raya. Itu karena kawasan yang memiliki luas ±400 ha di koridor barat Jakarta, terus menunjukkan konsistensi dalam pengembangan kawasan yang berkelanjutan.

Hal ini ditambah lagi, kawasan tersebut dirancang secara cermat oleh Paramount Land yang telah berpengalaman panjang membangun Kota Gading Serpong.

"Ada berbagai kelebihan yang ditawarkan, di antaranya lokasi strategis di segitiga emas Tangerang Raya, juga pengembangan yang direncanakan dengan sangat baik," kata Direktur Sales & Marketing Paramount Land, Chrissandy Dave, Kamis (11/9).

Seperti halnya di Paramount Gading Serpong, kampanye ‘Growth is Certain’ di Paramount Petals diwujudkan sebagai komitmen pembangunan kota yang berkelanjutan, meliputi hunian, komersial, fasilitas, hingga infrastruktur kawasan.

"Kami tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi juga peningkatan pertumbuhan nilai kota, sehingga menambah value bagi masyarakat di sekitarnya pula," ujarnya.

Milestone terbesar adalah pembangunan akses tol langsung Jakarta-Merak KM 25 yang pembangunannya ditargetkan selesai akhir 2025. Saat ini pekerjaan konstruksi difokuskan pada pembetonan dan pengerjaan jalan boulevard utara, gerbang tol, dan flyover.

Sementara itu, pengerjaan akses jalanan boulevard yang menyambungkan tiga zona utama, yakni South Petals, West Petals, dan North Petals, juga terus dilakukan untuk memperkuat konektivitas kawasan.

Sales & Marketing Associate Director Paramount Land, Ferry John, menambahkan, dari segi produk, pihaknya telah menghadirkan beragam produk hunian dan komersial sesuai kebutuhan masyarakat.