menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Properti » Kota Mandiri Paramount Petals Berpotensi Jadi Sentra Ekonomi Baru di Tangerang

Kota Mandiri Paramount Petals Berpotensi Jadi Sentra Ekonomi Baru di Tangerang

Kota Mandiri Paramount Petals Berpotensi Jadi Sentra Ekonomi Baru di Tangerang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kota Mandiri Paramount Petals berpotensi jadi sentra ekonomi baru di Tangerang, karena kawasan yang memiliki luas ±400 ha di koridor barat Jakarta. Foto dok. Paramount Petals

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Kota mandiri Paramount Petals, memiliki potensi besar sebagai new economic hub di Tangerang Raya. Itu karena kawasan yang memiliki luas ±400 ha di koridor barat Jakarta, terus menunjukkan konsistensi dalam pengembangan kawasan yang berkelanjutan. 

Hal ini ditambah lagi, kawasan tersebut dirancang secara cermat oleh Paramount Land yang telah berpengalaman panjang membangun Kota Gading Serpong.

"Ada berbagai kelebihan yang ditawarkan, di antaranya lokasi strategis di segitiga emas Tangerang Raya, juga pengembangan yang direncanakan dengan sangat baik," kata Direktur Sales & Marketing Paramount Land, Chrissandy Dave, Kamis (11/9). 

Baca Juga:

Seperti halnya di Paramount Gading Serpong, kampanye ‘Growth is Certain’ di Paramount Petals diwujudkan sebagai komitmen pembangunan kota yang berkelanjutan, meliputi hunian, komersial, fasilitas, hingga infrastruktur kawasan. 

"Kami tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi juga peningkatan pertumbuhan nilai kota, sehingga menambah value bagi masyarakat di sekitarnya pula," ujarnya.

Milestone terbesar adalah pembangunan akses tol langsung Jakarta-Merak KM 25 yang pembangunannya ditargetkan selesai akhir 2025. Saat ini pekerjaan konstruksi difokuskan pada pembetonan dan pengerjaan jalan boulevard utara, gerbang tol, dan flyover. 

Baca Juga:

Sementara itu, pengerjaan akses jalanan boulevard yang menyambungkan tiga zona utama, yakni South Petals, West Petals, dan North Petals, juga terus dilakukan untuk memperkuat konektivitas kawasan. 

Sales & Marketing Associate Director Paramount Land, Ferry John, menambahkan, dari segi produk, pihaknya telah menghadirkan beragam produk hunian dan komersial sesuai kebutuhan masyarakat. 

Kota Mandiri Paramount Petals berpotensi jadi sentra ekonomi baru di Tangerang, karena kawasan yang memiliki luas ±400 ha di koridor barat Jakarta

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI