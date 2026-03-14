Kota Pekanbaru Mulai Padat, Waspadai 4 Titik Macet Ini Menjelang Idulfitri
jpnn.com, PEKANBARU - Sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, arus kendaraan di Kota Pekanbaru mulai mengalami peningkatan signifikan.
Kepadatan lalu lintas bahkan sudah terlihat di sejumlah ruas jalan utama sejak pagi hingga sore hari.
Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Bagus Wicaksana mengatakan saat ini peningkatan volume kendaraan diperkirakan mencapai sekitar 20 persen dibandingkan hari biasa.
Lonjakan kendaraan tersebut mulai terlihat sejak pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB. Sementara itu, kepadatan lalu lintas semakin terasa pada pukul 13.00 WIB hingga 16.00 WIB, yang menjadi jam padat aktivitas masyarakat.
“Sejumlah titik di Pekanbaru mulai menunjukkan potensi kemacetan, terutama di kawasan pusat perbelanjaan dan jalur utama yang menjadi akses keluar masuk kota,” kata Satrio Sabtu (14/3).
Satrio menjelaskan beberapa titik yang diprediksi mengalami kepadatan tinggi antara lain kawasan STC Ramayana Jalan Jenderal Sudirman, Ciputra Mall di Jalan Riau, seputaran Garuda Sakti, serta Tobek Gadang.
“Di lokasi tersebut, arus kendaraan cenderung melambat karena tingginya aktivitas masyarakat yang berbelanja kebutuhan Ramadan sekaligus mempersiapkan perjalanan mudik,” jelasnya.
Kepadatan diperkirakan akan terus meningkat mendekati puncak arus mudik.
