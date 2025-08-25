Kota Podomoro Tenjo Lakukan Serah Terima Cluster Magnolia Lebih Cepat

jpnn.com, BOGOR - Kota Podomoro Tenjo, kota satelit mandiri Mahakarya Agung Podomoro mulai melakukan serah terima unit hunian Cluster Magnolia.

Proses serah terima perdana hunian bertipe deluxe ini dilakukan lebih cepat dari jadwal yang seharusnya berlangsung pada Desember 2025.

Pada tahap awal, sebanyak 80 unit rumah di Cluster Magnolia akan diserahterimakan kepada konsumen hingga akhir Agustus 2025.

Percepatan serah terima ini merupakan wujud komitmen Kota Podomoro Tenjo dalam menghadirkan hunian berkualitas yang tepat waktu sekaligus menjawab tingginya minat masyarakat, di mana 85% dari total unit Cluster Magnolia telah terjual.

Head of Marketing Kota Podomoro Tenjo Rubby Agustianto mengatakan percepatan serah terima Cluster Magnolia mencerminkan keseriusan pengembang dalam menjaga kepuasan dan kepercayaan konsumen.

Dia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bukti keseriusan Kota Podomoro Tenjo, dalam merealisasikan hunian berkualitas yang terjangkau sekaligus bernilai investasi tinggi, dengan tepat waktu kepada konsumen.

Cluster Magnolia merupakan cluster tipe deluxe di Kota Podomoro Tenjo dengan harga mulai dari Rp 300 jutaan.

Hunian ini tidak hanya terjangkau, tetapi juga menghadirkan kenyamanan lebih bagi penghuninya melalui fasilitas eksklusif Deluxe Club House, mulai dari pool table, mini bowling, lapangan badminton, gym & fitness center, private cinema, rooftop palm cabana, The Podo Club, The Great Hall, hingga swimming pool.