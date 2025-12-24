KP2MI dan Kemdiktisaintek Teken MoU untuk Tingkatkan Keterampilan Pekerja Migran Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Mukhtarudin menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Brian Yuliarto di Kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Rabu 24 Desember 2025.
Penandatanganan MoU ini merupakan langkah strategis pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menggeser paradigma penempatan pekerja migran Indonesia dari low-skill ke middle dan high-skill, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bermartabat dan berkelanjutan.
Menteri Mukhtarudin menyampaikan bahwa MoU ini menandai komitmen serius Kabinet Merah Putih dalam mengelola ekosistem perlindungan Pekerja Migran secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
"Ini sebagai bentuk keseriusan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mengurus semua ekosistem perlindungan pekerja migran yang terintegrasi dari hulu sampai hilir," ujar Mukhtarudin.
Menteri Mukhtarudin menekankan transformasi kelembagaan KP2MI dari badan menjadi kementerian penuh sebagai wujud nyata komitmen negara.
"Dahulu badan, sekarang kementerian. Jadi, pelindungan itu paling awal tentu hsrus dimulai dari proses penyiapan SDM masyarakat kita," beber Menteri Mukhtarudin.
Artinya, menurut Mukhtarudin, pelindungan paling awal dimulai dari proses penyiapan sumber daya manusia (SDM) di mana pelindungan itu dimulai sejak menyiapkan CPMI secara matang, termasuk kompetensi, bahasa, dan keterampilan kerja.
Mukhtarudin juga menyoroti fakta lapangan bahwa Pekerja Migram terampil jarang mengalami masalah serius, berbeda dengan yang berangkat tanpa persiapan memadai.
Kementerian P2MI menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kemdiktisaintek di Kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Rabu 24 Desember 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menpora-Jaksa Agung Teken MoU Koordinasi Hukum Bidang Kepemudaan & Keolahragaan
- Menpora Erick-Menperin Agus Teken MoU, Dorong Kebijakan Izin Edar Dukung Pengembangan Industri Olahraga
- 5 Tahun ke Depan Tidak Ada Rekrutmen PPPK, Semuanya PNS
- Menteri Mukhtarudin Pastikan 9 Jenazah Pekerja Migran Korban Kebakaran di Hong Kong Dipulangkan ke Tanah Air
- Terima Kunjungan IM Japan, Wamen Christina Jajaki Kerja Sama Penempatan Pekerja Migran Skema SSW
- Webinar International Migrant Day, UT Tegaskan PMI Bukan Sekadar Penyumbang Devisa