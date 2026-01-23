KP2MI dan Pemerintah Prefektur Kagawa Teken Kerja Sama Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Jepang
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyaksikan penandatangan nota kerja sama antara KP2MI dan Pemerintah Prefektur Kagawa tentang Promosi Pengembangan, Penempatan, dan Penerimaan Pekerja Migran Indonesia dengan Keterampilan Khusus di Jepang.
Penandatangan tersebut berlangsung di Kantor P2MI, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Tampak hadir dalam acara ini Gubernur Ikeda Toyohito dan Wamen P2MI Christina Aryani beserta jajaran KP2MI.
Menteri Mukhtarudin menjelaskan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini mencerminkan komitmen kedua belah pihak untuk membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, khususnya dalam hal pengembangan, penempatan,dan pelindungan tenaga kerja berketerampilan khusus asal Indonesia di Jepang.
Kerja sama ini mencakup sejumlah poin strategis, di antaranya:
Potensi Kerja Sama dengan Prefektur Kagawa
1. Kementerian P2MI/BP2MI menyambut baik peluang kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia Terampil ke Prefektur Kagawa, khususnya melalui skema Specified Skilled Worker (SSW).
2. Jumlah Pekerja Indonesia di Kagawa saat ini, sebesar 2.951 orang, yang bekerja di sektor-sektor Manufaktur, Konstruksi, Pertanian, Kesehatan, dan Akomodasi.
Kementerian P2MI dan Pemerintah Prefektur Kagawa menandatangani nota kerja sama tentang Promosi Pengembangan, Penempatan, dan Penerimaan PMI ke Jepang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dunia Hari Ini: Pembunuh Mantan Perdana Menteri Jepang Dihukum Penjara Seumur Hidup
- Gandeng Kapolri Perkuat Perlindungan Pekerja Migran, Menteri Mukhtarudin: Negara Hadir, Jalur Ilegal Akan Disikat
- Perdana, PT Leaden Indonesia Lepas Ekspor Komponen Kelistrikan dari Bandung ke Jepang
- Menteri P2MI Mukhtarudin Bidik Penempatan Pekerja Migran Sektor Profesional di Portugal
- Bertemu Produsen Lokal, Retailer Jepang Bahas Standarisasi Produk
- Anggaran KUR Pekerja Migran Resmi Beralih ke Kementerian P2MI, Wamen Christina: Segera Disalurkan