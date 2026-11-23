jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memperkuat sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mencegah penempatan nonprosedural Pekerja Migran Indonesia serta memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Mukhtarudin membahas komitmen tersebut dalam audiensi dengan Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto di Markas Besar Polri, Jakarta, Senin (23/11/2026).

Pertemuan ini menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian P2MI dan Polri yang ditandatangani pada 21 Januari 2026.

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Mukhtarudin mengatakan penguatan kolaborasi lintas lembaga merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyelesaian persoalan bangsa dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya mengandalkan satu institusi.

"Hari ini memang saya berkesempatan untuk beraudiensi dengan Bapak Kapolri Jenderal Suyudi dan seluruh jajaran Polri dalam rangka memperkuat sinergitas antara KP2MI dengan Kepolisian Republik Indonesia," ujar Mukhtarudin usai pertemuan.

Menurut Mukhtarudin, kerja sama KP2MI dan Polri memiliki keterkaitan erat karena pelindungan Pekerja Migran mencakup seluruh tahapan migrasi, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke Tanah Air.

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Mukhtarudin menegaskan salah satu fokus utama sinergi kedua institusi adalah mencegah penempatan Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural yang berpotensi menjadi pintu masuk TPPO.

"Antara penempatan nonprosedural dengan TPPO itu sangat tipis sekali jarak pemisahnya. Biasanya awalnya dengan modus penempatan nonprosedural dulu yang akan berujung kepada tindak pidana perdagangan orang," kata Mukhtarudin.