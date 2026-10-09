KP2MI Gandeng Unpad Siapkan Pekerja Migran Kompeten Sesuai Kebutuhan Industri Global

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin meresmikan Migrant Center dan meninjau fasilitas pelatihan pekerja migran di Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat, Jumat 9 Oktober 2026.

Kehadiran pusat layanan tersebut diharapkan memperkuat penyiapan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang terampil, profesional, dan berdaya saing global melalui jalur penempatan yang legal, aman, dan terlindungi.

Migrant Center Unpad dirancang sebagai pusat layanan terpadu atau one-stop service yang menghubungkan dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja internasional.

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Fasilitas ini diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap informasi peluang kerja, pelatihan kompetensi, sertifikasi, penguasaan bahasa asing, hingga pendampingan karier bagi calon pekerja migran Indonesia.

Menteri Mukhtarudin mengatakan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memanfaatkan peluang kerja global, terutama di tengah bonus demografi Indonesia dan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara.

"Bapak Presiden memberikan arahan kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia agar meningkatkan kualitas pelindungan dari sebelum, selama, dan setelah bekerja serta mengoptimalkan penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dari medium-high skill,” ujar Menteri Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin menjelaskan besarnya jumlah penduduk usia produktif Indonesia menjadi peluang strategis untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja internasional.

Di sisi lain, sejumlah negara menghadapi kekurangan tenaga kerja akibat fenomena penuaan penduduk atau aging population.