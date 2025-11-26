KP2MI Raih Penghargaan Detikcom Awards 2025, Menteri Mukhtarudin: Lebih Pantas Diberikan Kepada Presiden Prabowo

menu
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin (kanan) meraih penghargaan sebagai “Lembaga Pendorong Pekerja Migran Naik Kelas” pada malam puncak Detikcom Awards 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa, 25 November 2025 malam. Foto: Humas KP2MI

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) berhasil meraih anugerah “Lembaga Pendorong Pekerja Migran Naik Kelas” pada malam puncak Detikcom Awards 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa, 25 November 2025 malam.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Chief Content Officer detikcom, Latif Harnoko, kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, disaksikan para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, dan tamu undangan lainnya.

Menteri Mukhtarudin dalam sambutan singkatnya seusai menerima trofi, dengan rendah hati menyatakan bahwa penghargaan tersebut sebenarnya lebih pantas diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Penghargaan ini seharusnya diberikan kepada Bapak Prabowo, karena beliau yang melakukan transformasi kelembagaan dari yang sebelumnya hanya badan menjadi kementerian,” ujar Mukhtarudin.

Mukhtarudin menegaskan peningkatan status BP2MI menjadi Kementerian P2MI merupakan wujud nyata komitmen negara untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi para pekerja migran Indonesia, dari sebelum keberangkatan, selama penempatan, hingga setelah kembali ke tanah air.

“Para pekerja migran kita adalah pejuang di pelosok dunia. Mereka berjuang menghidupi keluarga, menggerakkan ekonomi desa, dan menyumbang devisa bagi negara. Mereka wajib kita lindungi secara utuh,” tegas Menteri Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin juga menyampaikan terima kasih kepada detikcom yang telah memberikan penghargaan ini sekaligus mengapresiasi program-program pemberdayaan seperti pelatihan vokasi, literasi keuangan, dan kewirausahaan yang terus digencarkan KP2MI agar pekerja migran benar-benar “naik kelas”.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Kemenerian P2MI yang baru seumur Kabinet Merah Putih makin menegaskan posisinya sebagai lembaga yang serius mengangkat harkat dan martabat pekerja migran Indonesia.

