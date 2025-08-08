KPAI: Saya Sangat Setuju Pemerintah Blokir Gim Online

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menanggapi pemerintah yang ingin membatasi gim online seperti Roblox.

Mereka pun mendesak agar pemerintah memblokir sejumlah gim online yang mengandung unsur kekerasan karena berpotensi membahayakan anak-anak.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Anggota KPAI pengampu kluster anak korban kekerasan fisik psikis, Diyah Puspitarini, saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

"Saya sangat setuju jika pemerintah memblokir beberapa gim online yang mengandung unsur kekerasan," kata Diyah.

Dia mengatakan pada 2023, KPAI pernah bersurat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika agar memblokir gim online yang mengandung unsur kekerasan dan judi online.

"KPAI pernah bersurat kepada Kemkominfo untuk pemblokiran gim online yang mengandung unsur kekerasan dan judi online. Salah satunya yang mengandung unsur kekerasan, Roblox, Freefire," kata Diyah Puspitarini.

Sebab, kaya dia, gim online tersebut mempengaruhi anak-anak untuk melakukan kekerasan.

"Bahkan, ada salah satu kasus anak mengakhiri hidup, yang sebelumnya kecanduan Roblox," kata Diyah Puspitarini.