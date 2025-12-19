KPII Akuisisi PT Permata Citra Inovasi, Dorong Sinergi dan Pertumbuhan Berkelanjutan
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah dinamika industri properti dan pengelolaan aset yang kian kompetitif, PT Karya Permata Inovasi Indonesia Tbk (KPII) selaku pemegang saham pengendali PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA), kembali mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi bisnisnya.
Melalui akuisisi saham PT Permata Prima Inovasi di PT Permata Citra Inovasi (PCI), KPII menegaskan arah transformasi sebagai investment holding yang fokus mengembangkan sektor properti pendukung berprospek jangka panjang.
Seremoni penandatanganan akuisisi berlangsung di Hotel Mercure Jakarta TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).
Seremoni akuisisi saham ini dihadiri oleh jajaran direksi dan komisaris dari kedua perusahaan.
Dari pihak KPII hadir Direktur Utama Adam Bilfaqih, Direktur Bayu Setiawan serta Komisaris Tjandra Tjokrodiponto.
Sementara dari pihak PCI hadir Direktur Septian Pratama dan Komisaris Agus Pahrudin.
Seluruh proses akuisisi telah melalui tahapan due diligence dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Aksi korporasi ini menjadi langkah strategis KPII dalam memperluas portofolio investasinya sebagai investment holding, khususnya pada sektor properti pendukung yang memiliki prospek pertumbuhan berkelanjutan.
PT Karya Permata Inovasi Indonesia Tbk (KPII) selaku pemegang saham pengendali PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA), kembali mengambil langkah strategis.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Transcosmos Indonesia Ungkap Arah Baru Customer Experience Berbasis Teknologi AI
- PT Xaviera Global Synergy-Ciber Waste Dianugerahi APEC Best Award 2025 – Spescial Prize
- Perusahaan Pengalengan Ikan & Catfood Kantongi Izin Fasilitas Berkelanjutan Kawasan Berikat
- Gula Semut
- BNI Raih 2 Penghargaan Internasional Bergengsi atas Konsistensi dalam Pengembangan SDM
- MIND ID Berkomitmen Memperkuat Tata Kelola Bisnis Berintegritas