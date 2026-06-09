KPK Akan Ungkap Perkara yang Menjerat Bupati Muara Enim Edison

jpnn.com, JAKARTA - Bupati Muara Enim Edison bersama tiga orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Edison ditengarai menerima suap pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

“Benar, salah satunya adalah Bupati,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa.

Selain Edison, Budi mengatakan tiga orang lainnya yang ditetapkan tersangka oleh KPK merupakan pihak pemerintah dan swasta.

Sementara itu, dia menjelaskan penetapan empat orang tersebut sebagai tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti yang diperoleh KPK.

“Untuk detail, nanti kami akan sampaikan dalam konferensi pers yang dijadwalkan sore ini. Siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan bagaimana konstruksi perkaranya,” katanya.

Sebelumnya, KPK pada Senin (8/6) mengumumkan menangkap sepuluh orang dalam OTT di Sumatera Selatan dan Jakarta, yakni terdiri atas lima unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan lima swasta.

KPK juga mengumumkan salah satu dari sepuluh orang yang ditangkap tersebut adalah Bupati Muara Enim Edison.