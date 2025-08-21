menu
JPNN.com » Nasional » Hukum » KPK Amankan Puluhan Mobil, Ducati, dan Uang Tunai dalam OTT Immanuel Ebenezer

KPK Amankan Puluhan Mobil, Ducati, dan Uang Tunai dalam OTT Immanuel Ebenezer

KPK Amankan Puluhan Mobil, Ducati, dan Uang Tunai dalam OTT Immanuel Ebenezer
Wamenaker Immanuel Ebenezer sidak ke perusahaan jasa tour and travel di Jalan Teuku Umar, Pekanbaru, Riau, Rabu (23/4/2025). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah barang bukti dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat seorang Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

Barang bukti yang diamankan termasuk uang tunai dalam jumlah signifikan, puluhan mobil, dan sejumlah sepeda motor, salah satunya sportbike Ducati.

Konfirmasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, kepada awak media di Jakarta, Rabu (20/8). "Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil dan ada motor, Ducati" ujar Fitroh menanggapi pertanyaan mengenai perkembangan OTT, Kamis (21/8).

Meski telah mengamankan barang bukti, Fitroh menyatakan pihaknya masih melakukan penghitungan dan inventarisasi mendetail terhadap seluruh barang sitaan.

Untuk itu, KPK belum dapat merilis nilai pasti total uang yang diamankan maupun spesifikasi detail dari kendaraan yang disita.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

OTT yang digelar sejak Selasa malam (20/8) ini menangkap tersangka di Jakarta dengan modus operandi pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). (tan/jpnn)


KPK mengamankan sejumlah barang bukti dalam OTT yang menjerat seorang Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

