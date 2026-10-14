KPK Beber Alasan tak Menetapkan Sestama BNPB Sebagai Tersangka

jpnn.com - SLEMAN - Komisi Pemberantasan Korupsi membeber alasan tidak menetapkan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Sestama BNPB) Rustian yang turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa pihaknya belum menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Rustian. “Hasil ekspose, itu belum ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sestama,” kata Setyo di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (14/10).

Oleh karena itu, Setyo mengatakan komisi antirasuah hanya menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di BNPB. Hal itu berdasarkan ekspose atau gelar perkara yang dilakukan Selasa (13/10) malam. “Ya, sampai dengan malam tadi, ya, makanya hanya lima saja,” ungkap Setyo.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi melakukan OTT di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026.

Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian dan sejumlah pihak swasta.

Namun, Rustian tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang anggarannya diduga bersumber dari dana siap pakai untuk penanganan bencana.

Lalu, KPK pada 14 Oktober 2026 menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut.

Salah satunya ialah Bima Setiawan selaku adik sekaligus Tenaga Ahli Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto.