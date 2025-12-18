menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » KPK Bergerak ke Kabupaten Bekasi, 10 Orang di-OTT, Siapa?

KPK Bergerak ke Kabupaten Bekasi, 10 Orang di-OTT, Siapa?

KPK Bergerak ke Kabupaten Bekasi, 10 Orang di-OTT, Siapa?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bekasi.. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bekasi. Hingga saat ini, tim penyidik telah mengamankan sejumlah orang dalam operasi tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi perkembangan kegiatan tersebut. "Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan. Masih berprogress," ujar Budi Prasetyo ketika dikonfirmasi, Kamis (18/12).

Lebih lanjut, Budi memberikan detail mengenai jumlah orang yang telah diamankan dalam operasi tersebut. "Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang," tambahnya.

Baca Juga:

Meski telah mengamankan sejumlah orang, Budi Prasetyo belum dapat memberikan keterangan lebih detail mengenai identitas, status, maupun dugaan pasal yang menjerat kesepuluh orang tersebut. Operasi penyelidikan lapangan oleh tim KPK masih terus berlangsung untuk mengumpulkan alat bukti dan mengembangkan kasus. (tan/jpnn)


Berita Selanjutnya:
KPK Tangkap 9 Orang di Banten dan Jakarta dalam OTT Kesembilan, Ada Jaksa

KPK amankan sepuluh orang dalam penyidikan kasus di Bekasi.Juru Bicara menyebut operasi lapangan masih berprogress.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI