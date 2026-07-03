KPK Beri Sinyal, Ajudan Menhut dan Kapolres Kuansing Siap-Siap Saja

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa ajudan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni hingga Kapolres Kuantan Singingi (Kuansing) AKBP Hidayat Perdana.

Sinyal itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo bahwa lembaga antirasuah berpeluang memeriksa keduanya dalam penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Kuansing nonaktif Suhardiman Amby.

Menurutnya, pemeriksaan mereka kemungkinan terkait pengembalian amplop oleh Menhut Raja Juli Antoni yang diduga berisi duit panas 14.000 dolar Singapura.

"Tentunya penyidik membutuhkan keterangan untuk melakukan pendalaman berkaitan dengan proses pengembalian yang dilakukan oleh Pak Menteri kepada pihak-pihak di Pemerintah Kabupaten Kuansing ya, terutama soal jumlah pengembalian yang ada gap, ada selisih dari jumlah yang diberikan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Budi menjelaskan penyidik KPK untuk sementara menduga terdapat selisih dari isi amplop yang sebelumnya diberikan Suhardiman untuk Raja Juli, dan dengan yang dikembalikan menteri kepada kepala daerah nonaktif tersebut.

Dia mengatakan isi amplop dari Suhardiman berjumlah 14.000 dolar Singapura, sedangkan isi amplop yang dikembalikan Raja Juli melalui ajudannya berkisar 12.000 dolar Singapura sehingga terdapat selisih 2.000 dolar Singapura.

"Tentu penyidik akan telusuri dan dalami kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui mengapa ada selisih antara pemberian dan pengembalian tersebut, termasuk tentunya jika memang pengembalian yang dilakukan oleh Pak Menteri itu difasilitasi atau ada pihak-pihak yang kemudian mengetahui dan membantu proses serta mekanisme pengembalian itu," tutur Budi.