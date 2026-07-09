KPK Bongkar Aliran Gratifikasi Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono: Pakai Uang Haram untuk Nikahkan Anak

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan aliran dana dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma'ruf Cahyono.

Tersangka diduga kuat menggunakan sebagian uang hasil korupsi tersebut untuk mendanai pesta pernikahan anaknya serta merenovasi hunian pribadinya senilai miliaran rupiah.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa penggunaan dana gratifikasi untuk pesta keluarga tersebut teridentifikasi dilakukan beberapa tahun lalu.

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"Sejumlah uang diduga digunakan untuk membiayai resepsi pernikahan anak tersangka MC pada November 2020," ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/7).

Selain itu, KPK menduga Ma'ruf menghabiskan sekitar Rp 1,9 miliar dari uang gratifikasi untuk merenovasi rumah pribadinya di Gandul, Depok, Jawa Barat.

Taufik mengatakan total gratifikasi yang diduga diterima Ma'ruf selama menjabat Sekretaris Jenderal MPR RI mencapai Rp37,8 miliar.

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Sebelumnya, KPK pada 20 Juni 2025 mengumumkan dimulainya penyidikan kasus dugaan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.

Pada 23 Juni 2025, KPK mulai memeriksa sejumlah saksi dan mengumumkan telah menetapkan seorang penyelenggara negara sebagai tersangka.