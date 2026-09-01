KPK Buka Peluang Panggil Bupati Rudy soal Korupsi di Bogor
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyebutkan pihaknya tak menutup peluang memanggil Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab berjuluk Bumi Tegar Beriman.
Hal demikian seperti dikatakan Setyo saat menjawab pertanyawan awak media terkait kemungkinan KPK memanggil Bupati Rudy.
Setyo mengatakan ada tahapan ketika penyidik KPK berniat memanggil seseorang dalam perkara korupsi.
"Ya, pemanggilan itu, kan, pasti ada tahapnya, ya, ada prosesnya," ucap dia ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).
Setyo menyebutkan saat ini penyidik hanya memanggil seseorang yang hanya berkaitan langsung dengan perkara korupsi di lingkungan Pemkab Bogor.
"Kalau saat ini tentu, kan, yang dipanggil beberapa pihak yang paling berkaitan langsung, begitu," ujarnya.
Setyo mengaku saat ini belum bisa menentukan perlu atau tidaknya memanggil Bupati Rudy dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor.
"Itu menjadi tugas daripada penyidik untuk memastikan perlu dan tidaknya, kapan waktunya, ya, dan nanti pasti disampaikan pada saat memang yang bersangkutan akan dipanggil," katanya.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebutkan pihaknya tak menutup peluang memanggil Bupati Bogor Rudy Susmanto terkait kasus korupsi.
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