KPK Buka Suara Soal Keterlibatan Bobby Nasution di Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa pendalaman keterlibatan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam dugaan korupsi proyek jalan di wilayahnya masih menunggu hasil persidangan yang berkekuatan hukum tetap.

Pelaksana Tugas Deputi Penindasan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa laporan perkembangan dari jaksa penuntut umum biasanya diterima setelah proses persidangan selesai.

"Persidangannya belum selesai, ya. Laporan terkait persidangan itu setelah selesai seperti halnya laporan perkembangan penyidikan," kata Asep di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (10/11).

"Kenapa? Karena tentunya kalau sidangnya masih berjalan, itu kan putusannya belum ada. Nanti tunggu putusannya," sambungnya.

Dari laporan hasil persidangan inilah, KPK akan menentukan langkah tindak lanjut, termasuk kemungkinan pengembangan kasus. "Tunggu sampai persidangannya ini selesai dan nanti akan ada laporan dari Pak Jaksa terkait dengan pelaksanaan persidangan," tegas Asep yang juga menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK.

Sementara itu, jaksa telah membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa pemberi suap dalam kasus ini. Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group, Akhirun Piliang, dituntut 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta. Sementara Direktur PT Rona Namora, Rayhan Dulasmi Piliang, dituntut 2,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Pembacaan tuntutan dilakukan di Pengadilan Tipikor Medan pada 5 November 2025.

Di sisi lain, proses hukum untuk para pihak yang diduga sebagai penerima suap, termasuk Kadis PUPR Sumut Topan Ginting yang merupakan orang dekat Bobby Nasution, akan segera disidangkan. Begitu pula dengan dua tersangka lainnya, Rasuli Efendi Siregar dan Heliyanto.

KPK sebelumnya menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 26 Juni 2025 terkait dugaan suap dalam enam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara dengan total nilai anggaran mencapai Rp 231,8 miliar. Topan Ginting, yang dilantik oleh Bobby Nasution, ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya. (tan/jpnn)