KPK Cecar Hilman Latief soal Pertemuan dengan Gus Yaqut
jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief.
Hilman diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji, pada Rabu (20/5).
Pemeriksaan Hilman untuk mengonfirmasi pertemuan antara dirinya dengan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
"Dikonfirmasi soal pertemuan-pertemuan dengan menteri dan pejabat lainnya terkait kuota haji tambahan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kabupaten Serang, Banten, Kamis (21/5/2026).
Budi menyebut KPK memeriksa Hilman Latief untuk mendalami upaya asosiasi ataupun biro penyelenggara haji agar bisa mengelola kuota haji tambahan.
KPK memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023-2024 pada 9 Agustus 2025.
Selanjutnya, pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku staf khusus Yaqut sebagai tersangka.
Sementara itu, Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour tidak ditetapkan sebagai tersangka, meski sempat dicekal ke luar negeri.
Penyidik KPK memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief terkait pertemuan dengan Gus Yaqut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Periksa Hilman Latief, KPK Maksimalkan Bukti Kasus Korupsi Kuota Haji
- KPK Soroti Cetak Biru dan Tolok Ukur Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis
- KPK Sebut Program MBG Tak Tepat Sasaran, Warga Miskin Tak Kebagian
- Mahasiswa Laporkan Pengadaan Ambulans Pemkot Bekasi ke KPK
- KPK Periksa 12 Saksi Terkait Korupsi SPBU
- KPK Sita Empat Mobil dan HP dalam Kasus Gratifikasi Bupati Ponorogo